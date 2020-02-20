亞洲盃男籃關門打 購票民眾可全額退費

（中央社記者龍柏安台北20日電）為防止武漢肺炎疫情擴散，中華籃協秘書長李一中今晚宣布，明晚與2月24日在台北和平籃球館舉行的亞洲盃男籃資格賽，將以關門方式比賽，已購票的民眾可全額退費。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，中華籃協今晚與亞洲籃球總會技術官員舉行會議，會中亞洲籃總同意中華隊2場主場賽事，採閉門方式進行，李一中也在晚間8時出面宣布這項消息。

籃協晚間發布新聞稿，除宣布兩場比賽將不開放球迷進場，也宣布比賽日當天下午5時至晚間9時，球迷可持票至台北和平籃球館入口售票處辦理退費，也可在30天內至代售票系統辦理全額退費，且不會扣除手續費、匯費及郵資。

籃協在新聞稿中強調，退票一律為匯款方式辦理，也請現場退費的民眾，攜帶訂票人的證件及匯款帳戶封面影本，民眾也可至台北、台中與高雄服務處辦理。

至於郵寄退票，則需票券正本、姓名、連絡電話與匯入銀行存摺影本（包括銀行名、分行名、戶名及帳號），且以台灣本地銀行或郵局為限，以掛號方式寄至台中市北區中清路一段447號17樓年代售票系統收。（編輯：方沛清）1090220