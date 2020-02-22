更多編輯台推薦新聞：
早安世界》鑽石公主號隔離半個月 台灣乘客終於回家
早報

早安世界》鑽石公主號隔離半個月 台灣乘客終於回家

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務
產經

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務

武漢肺炎／鑽石公主號海上隔離夢魘 工作人員訴辛酸
國際

武漢肺炎／鑽石公主號海上隔離夢魘 工作人員訴辛酸

蔡阿嘎獲本土語言傑出貢獻獎 盼說台語成榮耀
生活

蔡阿嘎獲本土語言傑出貢獻獎 盼說台語成榮耀

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美鑽石公主號返國乘客18人確診 CDC：極可能出現社區傳播
首頁 / 運動

謝淑薇杜拜女網賽挺進決賽 晚間尋求女子雙打2連霸[影]

最新更新：2020/02/22 12:18
世界雙打球后謝淑薇（右）21日和捷克搭檔史翠可娃（左）在杜拜女網賽女子雙打4強戰，以7比5、6比3淘汰加拿大女將達布洛夫斯基與中國張帥跨國組合。（圖取自twitter.com/DDFTennis）
世界雙打球后謝淑薇（右）21日和捷克搭檔史翠可娃（左）在杜拜女網賽女子雙打4強戰，以7比5、6比3淘汰加拿大女將達布洛夫斯基與中國張帥跨國組合。（圖取自twitter.com/DDFTennis）

（中央社記者龍柏安台北22日電）世界雙打球后謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃在杜拜女網賽女子雙打4強戰，以7比5、6比3淘汰加拿大女將達布洛夫斯基與中國張帥跨國組合，挺進台北時間晚間9時決賽，尋求2連霸。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）去年榮登杜拜女網賽女雙后座，今年2人舊地重遊，謝淑薇頂著世界雙打球后光環，和老搭檔榮膺女雙大會頭號種子，首輪輪空，接下來連3輪都以1盤未失完美表現闖關晉級。

謝淑薇與史翠可娃「台捷聯軍」凌晨遭遇達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與張帥組合，首盤前10局雙方各自破對手2次發球局，以5比5陷入膠著。

第11局「台捷聯軍」先成功保發，再次超前，接下來再度攻破對手發球局，以7比5率先拿下。

次盤「台捷聯軍」開局就連拿2局站上領先，沒想到接下來比賽又陷入破發混戰，連續6局，2組人馬都沒能保住自己發球局，所幸「台捷聯軍」靠開局奠定的優勢，仍以5比3領先。

關鍵第9局，「台捷聯軍」在浪費1個賽末點情況下，再次被對手逼出破發點，所幸這回謝淑薇和史翠可娃沒讓戰線延長，最終有驚無險拿下，以6比3淘汰對手。

「台捷聯軍」預計晚間9時與大會第5種子，捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與中國球員鄭賽賽對決，爭取冠軍金盃，尋求杜拜女網賽女雙2連霸。（編輯：李明宗）1090222

延伸閱讀
澳網女雙籤表出爐 謝淑薇榮膺頭號種子謝淑薇撐過首盤危機 布里斯本網賽晉女雙4強謝淑薇與史翠可娃 率先入選WTA年終賽女雙

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報