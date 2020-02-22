謝淑薇杜拜女網賽挺進決賽 晚間尋求女子雙打2連霸[影]

世界雙打球后謝淑薇（右）21日和捷克搭檔史翠可娃（左）在杜拜女網賽女子雙打4強戰，以7比5、6比3淘汰加拿大女將達布洛夫斯基與中國張帥跨國組合。（圖取自twitter.com/DDFTennis）

（中央社記者龍柏安台北22日電）世界雙打球后謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃在杜拜女網賽女子雙打4強戰，以7比5、6比3淘汰加拿大女將達布洛夫斯基與中國張帥跨國組合，挺進台北時間晚間9時決賽，尋求2連霸。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）去年榮登杜拜女網賽女雙后座，今年2人舊地重遊，謝淑薇頂著世界雙打球后光環，和老搭檔榮膺女雙大會頭號種子，首輪輪空，接下來連3輪都以1盤未失完美表現闖關晉級。

謝淑薇與史翠可娃「台捷聯軍」凌晨遭遇達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與張帥組合，首盤前10局雙方各自破對手2次發球局，以5比5陷入膠著。

第11局「台捷聯軍」先成功保發，再次超前，接下來再度攻破對手發球局，以7比5率先拿下。

次盤「台捷聯軍」開局就連拿2局站上領先，沒想到接下來比賽又陷入破發混戰，連續6局，2組人馬都沒能保住自己發球局，所幸「台捷聯軍」靠開局奠定的優勢，仍以5比3領先。

關鍵第9局，「台捷聯軍」在浪費1個賽末點情況下，再次被對手逼出破發點，所幸這回謝淑薇和史翠可娃沒讓戰線延長，最終有驚無險拿下，以6比3淘汰對手。

「台捷聯軍」預計晚間9時與大會第5種子，捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與中國球員鄭賽賽對決，爭取冠軍金盃，尋求杜拜女網賽女雙2連霸。（編輯：李明宗）1090222