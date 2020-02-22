劉軒荅單局失7分 獅隊熱身賽不敵綺麗珊瑚

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒統一獅隊今天交手業餘隊綺麗珊瑚隊的自辦熱身賽，雖然林靖凱及郭峻偉都有全壘打演出，不過投手劉軒荅4局下大崩盤狂失7分，終場獅隊以6比14不敵綺麗珊瑚。

獅隊的張偉聖1局上跑出場內全壘打，先馳得點；不過2局下獅隊投手江辰晏被連續敲3支安打，掉1分，形成1比1平手。3局上林靖凱轟出2分全壘打，獅隊再度超前；4局上郭峻偉再補上3分砲，形成6比1領先。

4局上打到一半，花蓮棒球場下起大雨，比賽暫停；恢復之後，4局下投手劉軒荅出現狀況，接連被敲7支安打，加上隊友失誤掉5分，林煜清接替登板後，又被陳少偉轟出3分砲，綺麗珊瑚反倒以9比6領先。

郭恆孝5局下登板後，出現保送加上被敲2支安打，獅隊再掉2分；6局下賴泊凱則是投觸身球後，被敲2支安打，也失2分；9局下王玉譜再掉1分，終場獅隊就以6比14不敵綺麗珊瑚，雙方3連戰中，獅隊取得2勝1敗。

賽事後半段獅隊進攻時也派出獅隊投手，6局上邱浩鈞演出3上3下，三振掉唐肇廷及林祖傑；7局上黃竣彥被潘彥廷敲三壘安打，不過送出2次三振；8局上鄭鈞仁也3上3下，飆2次三振；9局上陳韻文被陳重羽敲二壘安打後，連解決3名打者，皆無失分。（編輯：張芷瑄）1090222