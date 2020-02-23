劉予承2安3打點 穀保木棒聯賽勝高苑晉8強

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）高中木棒聯賽第三階段，穀保家商與高苑工商提前碰頭，穀保林昱珉7局優質先發，劉予承單場2安3打點表現佳，終場7比0、7局拿勝，取得8強種子籤，後續需調整攻擊速球適應力。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段（16強）賽程，穀保家商與高苑工商昨天就確定晉級第四階段12強賽，兩隊今天賽前都是不敗之身，今天提前碰頭，爭分組第一名，勝隊取得種子籤、直接晉級8強。

穀保家商林昱珉先發用球數精簡，總計用85球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振，完全壓制高苑打線，是球隊順利搶勝大功臣。

穀保打線也有發揮，今天前兩局受制於高苑先發投手邱駿威壓制，僅敲出1支安打；3局有攻勢，抓準邱駿威控球出狀況，選到保送上壘，林吳晉瑋安打推進，劉予承適時安打，一棒送回2分，帶起球隊氣勢，再靠著安打、接連保送，滿壘擠回1分，取得3比0領先。

穀保4局再起攻勢，蔡佳諺二壘打、劉予承安打，單局再添2分；5局再靠著保送、接連安打、高飛犧牲打攻下2分，拉開領先差距，順利搶下8強門票。

穀保總教練周宗志稱讚先發投手林昱珉表現佳，無論球速、控球都有水準，打線串聯也做得不錯，但比賽前半段打者對於邱駿威快速直球適應力稍慢。

穀保取得8強種子籤，周宗志表示，比賽後半段還是可能會遇到平鎮高中、高苑工商，這兩隊陣中都有速球派投手，打線對於速球的掌握和適應是需要再調整的部分。（編輯：戴光育）1090223