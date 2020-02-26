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疫情延燒傳東奧恐面臨取消 日：非IOC正式看法

最新更新：2020/02/26 13:33

（中央社東京26日綜合外電報導）外媒報導IOC委員發言表示，如果武漢肺炎疫情5月底前無法獲得控制，2020東京奧運就將面臨取消危機。日本政府今天表示，委員發言非正式看法，會持續為如期舉辦進行準備。

英國「電訊報」報導，國際奧林匹克委員會（IOC）內資歷最深、自1978年起擔任奧委會委員的龐德（Dick Pound）昨天表示，若疫情在5月底之前無法獲得控制，2020東京奧運就將面臨取消危機。

日本放送協會（NHK）報導，對龐德的發言，日本東京奧運擔當大臣橋本聖子今天在國會備詢時說，「委員的發言並非是正式看法」，強調持續為如期舉辦進行準備。

橋本在國會答覆在野黨議員質詢時說，向IOC要求說明時得知並非IOC正式看法，委員發言是朝向東京奧運如期舉辦，IOC持續進行準備的說明。

橋本說，預想可能出現的最壞狀況，對邁向成功的品質提升有其必要；希望疫情早日結束，讓東京奧運可以安心舉辦，會盡全力做好所有準備讓IOC也能認同。

日本內閣官房長官菅義偉上午在記者會上說，經東京奧運及帕運組織委員會向IOC確認後，得知委員發言並非IOC正式看法，為了讓東京奧運如期舉行，IOC會持續進行準備。

有關下個月將登場的聖火傳遞，菅義偉說，並沒有聽到組織委員會有改變時程的說法，站在政府立場，會和IOC、組織委員會及東京都政府間緊密合作，向全球宣傳包括武漢肺炎防疫對策相關資訊，確實地為東京奧運如期舉辦做好準備。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090226

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