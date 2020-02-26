經典賽A組預賽在台灣 主辦公司已約棒協開會

（中央社記者楊啟芳台北26日電）美國職棒大聯盟今天宣布2021年世界棒球經典賽分組預賽地點，台灣將進行A組賽事，賽事主辦權是由一家運動行銷公司拿下，棒協表示細節不便多透露，不過主辦公司已約棒協開會。

雖然之前棒協和中職都已經表態不會主辦經典賽分組預賽，不過大聯盟今天宣布賽事地點，A組預賽將在台灣的台中洲際棒球場及桃園棒球場舉行，一組共有5隊，總共有4組，其他3組在日本東京、美國鳳凰城、美國邁阿密。

棒協秘書長林宗成今天表示，雖然去年上半年已經婉拒大聯盟主辦經典賽預賽，不過各國運動行銷公司都有權可以和MLB標案。「今年農曆年前後，大聯盟就來跟我們說，有一家行銷公司標下了。」

林宗成指出，過往棒協和大聯盟一直有密切來往，所以大聯盟也先告知這項訊息，希望棒協能給予協助。

這家行銷公司外傳是「雷萬鈞」，不過林宗成說：「這家公司不方便由我們透露，而是他們自己來宣布，不過他們已經有跟棒協約時間開會，討論哪些部分需要棒協協助，我們也在等待中。」

林宗成指出，由於主辦權是行銷公司拿下，所以聯繫窗口應會由他們自己處理，棒協扮演的角色主要為賽務部分，不過一切都要等開過會，才會清楚。（編輯：屈享平）1090226