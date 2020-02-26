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勇士教頭柯爾證實 柯瑞可望復出對巫師

最新更新：2020/02/26 15:38

（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士隊總教練柯爾今天證實，因傷缺陣多時的球星柯瑞即將復出，預計將會列入本週末對抗巫師之戰的出賽名單中。

在金州勇士今天主場迎戰沙加緬度國王之役前，柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞（Stephen Curry）已鎖定3月1日與華盛頓巫師之役為歸隊之日。

在勇士本季的第4戰、2019年10月30日對上鳳凰城太陽的比賽中，柯瑞發生左手骨折意外，之後就沒有再出賽。

勇士在杜蘭特（Kevin Durant）轉戰布魯克林籃網，以及湯普森（Klay Thompson）因傷長期缺陣的情況下，目前戰績12勝46敗在西區墊底。

柯爾證實柯瑞已準備在3月1日復出後，為勇士帶來了近期難得的好消息。

柯爾說：「這是希望所繫。我們將在2月29日再次評估，他不會在3月1日前回來，但我知道他心裡已鎖定那一天。」

「本週他會繼續進行康復訓練，我們將在2月29日決定他3月1日是否出賽。」

柯爾指出，柯瑞的康復訓練，主要是在調整和投籃訓練上，球隊準備在本週讓柯瑞參與更多練習賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090226

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