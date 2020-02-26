獅隊熱身賽勝味全龍 蝴蝶球左投費爾本2局好投

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒統一獅隊今天在斗六棒球場交手味全龍，龍隊投手呂偉晟9局上平手時，投2次保送加上故意四壞，陳重廷送回勝利打點，獅隊以4比3奪勝；新洋投費爾本投2局無失分。

獅隊1局上率先展開攻勢，林靖凱敲二壘安打後，潘武雄再敲安打，先馳得點，接著投手蔡明憲暴投，高國慶再補上1打點安打，獅隊取得2比0領先。6局上獅隊靠著林靖凱的安打，及二壘手、游擊手的失誤，再攻下1分。

不過7局下獅隊換上王鏡銘登板後，劉基鴻、洪瑋漢敲安打，吳睿勝再選到保送形成滿壘，接著投手發生暴投，龍隊得1分，牛塏曄敲出2分打點二壘安打，追平比數，形成3比3平手。

9局上龍隊投手換成呂偉晟，投出2次保送後，再對張偉聖宣告故意四壞，形成滿壘，之後陳重廷擊出高飛犧牲打，送回超前分，終場獅隊就以4比3擊退味全龍。

獅隊今天推出蝴蝶球左投費爾本先發，投2局僅被敲1支安打，送出1次三振，無失分。林其緯中繼投2局，被敲1支安打，無失分；之後依序推出方建德、傅于剛、王鏡銘、邱浩鈞、黃竣彥各投1局，僅王鏡銘有失分。

味全龍先發投手為蔡明憲，投3局被敲5支安打，投出1次保送、1次三振，失2分。本季轉戰龍隊的投手羅嘉仁於5局上登板，被林祐樂敲出安打，不過跑者盜壘失敗，接著又解決唐肇廷、陳傑憲，沒有失分。（編輯：張芷瑄）1090226