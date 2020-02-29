普門半年磨合返木棒聯賽4強 教頭激動眼眶泛淚

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續展開，29日上演「高雄內戰」，普門中學打者馬鋼（紅衣）安打帶動攻勢，助隊以2比0擊敗高苑工商、重返4強。中央社記者謝靜雯攝 109年2月29日

（中央社記者謝靜雯嘉義29日電）高中木棒聯賽8強「高雄內戰」，普門下勾投手鍾昀臻完封勝，率隊以2比0擊敗高苑工商、重返4強；普門去年因教練團異動經約半年磨合期，球員放手打出好成績，總教練洪榮宏激動泛淚。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，今天2支來自高雄的球隊交手，普門高中派出下勾投手鍾昀臻先發，鍾昀臻97球完投9局，僅被敲出6支安打，投出2次三振、4次保送，壓制高苑打線，沒有失掉分數。

普門今天攻勢集中在前半段，2局靠著馬鋼內野安打開啟攻勢，再靠著野手選擇、陳致嘉安打、失誤，單局攻下2分，鍾昀臻守住2分領先，率隊搶下重要勝利。

賽後總教練洪榮宏眼眶泛淚，受訪一度哽咽，普門中學去年5月教練團重組，洪榮宏表示，接手球隊的時後經過約半年的磨合期，剛來的時候球員也在觀察、試探教練團的能耐，現在終於可以放手相信教練團。

洪榮宏表示，本來設定的目標是8強，大家一起努力搶下關鍵勝利，內心有許多感動，也提到高苑打者屬於強拉型，如果派出速球派投手，反而會造成自己的守備壓力，由速度不快，但球路多樣的鍾昀臻先發，他也相信教練團給的配球建議，才能順利拿下比賽。

普門中學木棒聯賽最佳成績，為106學年度亞軍，此次重返4強，明天將強碰平鎮高中，洪榮宏表示，「平常心，但全力以赴」，也預告陣中還有預留投手。（編輯：張芷瑄）1090229