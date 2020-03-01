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喬科維奇杜拜網賽稱王 生涯第79座冠軍入手

最新更新：2020/03/01 10:00
喬科維奇（圖）29日第5度在杜拜網賽稱王，拿下生涯第79座冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）
喬科維奇（圖）29日第5度在杜拜網賽稱王，拿下生涯第79座冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）

（中央社杜拜29日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇以6比3、6比4擊敗希臘好手西西帕斯，個人第5度在杜拜網賽稱王，這也是他生涯第79座冠軍，維持本季至今的不敗金身。

目前世界排名第1的喬科維奇（Novak Djokovic）擊敗上週在馬賽（Marseille）網賽稱王的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下杜拜網賽（Dubai Championships）冠軍，本季繳出18勝0敗的佳績，自2019年末至今，累積跨季21勝0敗成績。

繼率領塞爾維亞隊高舉首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）冠軍獎盃後，喬科維奇生涯第8度贏得澳洲公開賽（Australian Open）冠軍，如今再於杜拜網賽封王，這是他在2020年的第3座冠軍。

這也是32歲的喬科維奇生涯第7次連續拿超過20場比賽的勝利。

西西帕斯則是繼去年敗在瑞士天王費德瑞（Roger Federer）拍下後，連續第2年在杜拜網賽決賽輸球。

喬科維奇說：「我度過了很棒的一週，這兩盤都打得很接近，只因為幾分就決定了勝負。」

「我最驕傲的部分是我本週狀態很好，尤其是在底線球上。」

第1盤喬科維奇率先破發，取得5比3領先，接著穩穩保發，先以6比3拿下第1盤。

第2盤戰局有些緊繃，喬科維奇在關鍵第9局破發，取得5比4領先，隨後在發球局靠一記對角致勝球收下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090301

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