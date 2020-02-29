謝淑薇杜哈女網賽奪本季第3冠 重返女雙球后[影]

台灣網球一姐謝淑薇（右）29日凌晨與捷克搭檔史翠可娃在杜哈女網賽女雙賽奪冠。（圖取自facebook.com/Dreamwalker.SwHsieh）

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣網球一姐謝淑薇今天凌晨與捷克搭檔史翠可娃在杜哈女網賽女雙決賽，以6比2、5比7、10比2扳倒加拿大女將達布洛夫斯基與拉脫維亞名將奧斯塔朋科，本季第3冠入袋。

謝淑薇本季女雙戰績亮眼，開季先在南半球布里斯本網球賽封后，並在澳洲網球公開賽拿下亞軍，上週轉戰杜拜女網賽衛冕成功，包含本週在內，開季前4站全數闖進決賽，繳出3冠、1亞的成績單，下週將再度重返女雙球后寶座。

謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）所組成的「台捷組合」，本週在卡達杜哈舉行的杜哈女網賽，一路過關斬將，挺進決賽，迎戰加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）所組成的跨國聯軍。

「台捷組合」今天一開賽雖遭遇發球局失守的危機，但第4局起展開反擊，3度攻破對手發球局，以6比2先下一城。

「台捷組合」次盤連保帶破，一度取得4比1領先，但對手盤中起發動攻勢、連拿4局，「台捷組合」以5比7讓出第2盤。

決勝盤超級「搶十」，「台捷組合」氣勢超旺，直接拉出6比0攻勢，讓對手難以追趕，最終以10比2勝出，抱走冠軍。（編輯：葉俐緯）1090229