決勝盤連拿8分 謝淑薇杜拜網賽女雙2連霸[影]

台灣網球名將謝淑薇（中）22日和捷克搭檔史翠可娃（右2）在杜拜女網賽女雙決賽完成2連霸。（圖取自facebook.com/Dreamwalker.SwHsieh）

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網球名將謝淑薇，今天和捷克搭檔史翠可娃在杜拜女網賽女雙決賽，決勝盤連拿8分奠定勝基，以7比5、3比6、10比5擊敗捷克的卡雷茨科娃與中國鄭賽賽，完成2連霸。

網球雙打世界球后謝淑薇，在杜拜女網賽戰績彪炳，包括今年在內，她已連3年打進女雙壓軸決賽，她在2018年與中國女將彭帥爭冠失利，僅獲亞軍，去年則和史翠可娃（Barbora Strycova）合拍奪冠，今年和老搭檔再次合體出擊，連闖4關完美連莊。

謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」，決賽遭遇大會第5種子的鄭賽賽與卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）這組「中捷組合」，兩組人馬開賽表現旗鼓相當，前10局打成5比5平，第11局「台捷聯軍」成功破發，取得關鍵超前。

接下來謝淑薇與史翠可娃浪費一個寶貴的盤末點，且遭對手逼出破發機會，所幸兩人沒讓對手得逞，有驚無險保發後以7比5拿下首盤。

次盤「台捷聯軍」浪費開局3比1領先優勢，自第5局開始一口氣連丟5局，意外以3比6讓出，戰線也被拖進決勝盤。

超級搶十戰況則出人意表，謝淑薇和史翠可娃開賽就連丟3分，陷入0比3落後，所幸這也激發「台捷聯軍」反撲鬥志，兩人逆勢拉出8比0攻勢，不僅扭轉戰局，也提前奠定勝基，最終以10比5扳倒對手，順利寫下2連霸。（編輯：徐崇哲）1090222