UBA王竫婷甩玻璃心 關鍵4分斬世新12連勝

（中央社記者龍柏安台北2日電）決勝關頭佛光大學大四前鋒王竫婷硬起來，攻下本季最高的23分，包括最後25.8秒內兩度籃下補籃得手，助佛光以69比62甩開世新大學，並斬斷對手本季UBA的12連勝。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館4樓進行第2天賽事，佛光靠著王竫婷23分、9籃板、3抄截與2助攻的全方位演出，逼得世新吞下本季首敗。

佛光是上季UBA女子組冠軍，本季預賽則以76比81不敵世新，這回雙方再次交手，教練楊淑淨除大讚球員不想輸的求勝慾望，也點名大四的王竫婷不再玻璃心，不僅適時跳出來幫助球隊，場上也打得更有自信。

王竫婷承認，私底下的她哭點超低，的確有顆玻璃心，不過她笑說：「我知道教練也是啊，她比我還愛哭，有時話說一說眼眶就泛紅，至少我有成長。」

被球員吐嘈，楊淑淨也不甘示弱地說：「王竫婷竟然說我比她還愛哭，她才是一臉Man樣，但心態還是小女孩。」師徒互虧完，楊淑淨言歸正傳：「我對她的期望是可以承擔球隊，擔任球隊領袖，我知道她可以做得更好。」

本季開打前，上季原效力佛光的羅培甄、羅培儀姊妹帶槍投靠世新，也讓佛光少了衛冕籌碼，王竫婷強調，雖然昔日戰友離開，她給予祝福，今天雙方再碰頭，她保持平常心，如今不僅甜蜜復仇，還逼得對手吞下本季首敗，她說：「贏球當然開心啦。」（編輯：黃世雅）1090302