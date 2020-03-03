3球員擬轉戰WSBL UBA世新險勝北市大

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽，世新大學3日與台北市立大學在台北體育館交手，世新陣中將轉戰WSBL的林蝶（右）拿下全場最高24分，助隊以96比92險勝。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月3日

（中央社記者黃巧雯台北3日電）世新大學因應陣中林蝶、羅培甄、羅培儀將轉戰WSBL，今天先在大專籃球聯賽6強複賽訓練新兵，上半場領先多達15分，卻險遭北市大逆轉，所幸最後穩住陣腳，以96比92險勝。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）今天在台北體育館舉行女子組6強複賽，世新上半場結束還以56比41領先，但下半場戰況丕變，雙方決勝節更是互有領先，世新最終驚險以4分差勝出。

明年林蝶、羅培甄、羅培儀即將不在陣中，將提前投入女子超級籃球聯賽（WSBL），世新教練何正峰也預先做準備，下半場試著磨練低年級球員，他說：「明年培甄、培儀都不在，總要有人上來打一下。」

談到今年是否為拚冠軍最好機會，何正峰強調：「我們就努力，先進小巨蛋再說。」

UBA複賽前3天賽程結束，今年戰況激烈，除了未有球隊維持全勝外，世新大學、佛光大學、北市大、台師大戰績同為2勝1敗，何正峰認為，代表各隊女籃實力接近，很刺激。

林蝶此役拿下24分、12籃板，繳出「雙十」成績單，對於在UBA最後一個球季，她期許自身表現能比前一年更好。

林蝶近一個月展開飲食控制，盡量不吃炸物、零食、飲料，減少身體負擔，她透露，先前胖到72公斤，目前已瘦4公斤，讓自己在6強複賽階段更有力。（編輯：張雅淨）1090303