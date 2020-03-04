環台賽屏東縣站 馮俊凱守住藍衫

（中央社記者黃巧雯台北4日電）美國KHS毅百特車隊艾瑞克繼國際自由車環台賽台北站後，今天又在第4站屏東縣站奪冠；台灣自由車名將馮俊凱拿下第23名，儘管守住藍衫，但總成績退居第3。

2020國際自由車環台賽第4站屏東縣站今天登場，全程174.3公里，是今年環台賽最長一役，起點在屏東縣政府，途經潮州、枋寮至車城折返，終點設於大鵬灣濱灣公園。

艾瑞克（Eric Young）去年環台賽在第一站台北站和第5站屏東站都拿到亞軍，今年皆攻頂成功，今天以3小時44分59秒的成績，繼台北站後，再度收下冠軍。

瑞典米捷亞隊陳建良今天奪單站第5和亞洲第一，馮俊凱排第23名，但總成績被澳洲聖托斯車隊尼可拉斯（Nicholas White）超車，從第2名跌至第3。

儘管保住亞洲藍衫，但總成績退居第3的馮俊凱說：「今天全隊都很賣力幫我作工，我為他們的努力和表現感到驕傲」。

「說到作工，局外人可能以為很容易，其實實力必須到一定水準才有能力幫別人作工。」馮俊凱強調：「一點也不簡單。」

明天登場的第5站是睽違8年之久的高雄市站，全程128.47公里，起終點都設在愛河畔的二二八和平公園，沿途將經過旅遊熱門的宗教文化景點佛陀紀念館、香蕉之城旗山、充滿客家風情的美濃，以及惡地地形發達的田寮月世界。

馮俊凱認為，明天最後一站平路居多，月世界起伏較大的惡地地形將是關鍵。（編輯：吳協昌）1090304