武漢肺炎疫情蔓延 日本致力如期舉辦奧運

（中央社東京5日綜合外電報導）日本東京奧運擔當大臣橋本聖子說，儘管武漢肺炎疫情擴散到日本其他地區，日本仍全力在7月如期舉辦夏季奧運。

路透社報導，橋本聖子今天在國會表示：「取消或將奧運延期，對運動員而言是無法接受的事。應充分準備好一個可讓運動員感到放心與專注的環境。」

橋本聖子前幾天說，「合約要求在2020年內舉辦奧運，可以解讀為允許延後（原定7月展開的賽事）」，此言一出引發軒然大波。

日本南部宮崎縣昨天才宣布首起感染病例，西部的滋賀縣今天又通報首例。

根據日本放送協會（NHK）報導，截至今天早上，日本境內確診病例增至1036例，比前一天多出36例，為迄今最大單日漲幅，從西南部的熊本縣到北部的北海道都有新增病例。根據日本厚生勞動省，日本有12人死於武漢肺炎。

武漢肺炎疫情在日本迅速蔓延，外界開始質疑東京是否能如期於7月24日舉辦奧運，尤其是其他體育賽事已經受到波及。

日本橄欖球協會（Japanese Rugby Football Union）昨天已因疫情宣布取消下個月的亞洲7人制邀請賽（Asia Sevens Invitational）。

而本月1日舉行的東京馬拉松，主辦單位也取消一般跑者參賽，並減少志工與觀眾人數。

橋本聖子今天告訴參議院，籌辦單位與國際奧林匹克委員會（IOC）將持續緊密合作。她重申，如期舉行奧運的最終決定權，落在國際奧會身上。

● 日媒：颱風地震若來亂 奧運有備案

日本、國際奧會官員試著一再對外確保東京奧運將如期登場，不過日本「每日新聞」報導，主辦單位已針對日本常見的天災，替比賽項目擬妥具體備案。

報導引述籌辦單位相關匿名消息人士的話說，根據備案，比賽場館若遭遇地震，且規模在日本共7級的震度指數中達6強或7級，比賽就可取消。

每日新聞還說，根據這份備案，若當局針對颱風或其他災害，發布5階段警戒等級4或更高的警戒，大會就會暫停比賽項目。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090305