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中職拍攝防疫宣導影片 呼籲保持手部衛生

最新更新：2020/03/06 17:59

（中央社記者楊啟芳台北6日電）為了對抗武漢肺炎，中華職棒近日邀請各隊球星拍攝賽事防疫宣導，包括球場內已加強消毒，可以安心觀看比賽，還有體溫超過37.5度不能進場，以及在球場勤洗手，保持手部衛生。

疾病管制署昨天公布武漢肺炎「公眾集會」因應指引6指標，衛福部長陳時中基本上不反對中職開打，不過必須注意座位區隔1公尺，以及手部衛生、配戴口罩。對此中職秘書長馮勝賢回應，會遵守指引，也已經在落實應變計畫。

目前中職官辦熱身賽正進行中，中職除了在觀眾進場時落實量體溫，超過37.5度就拒絕進場並予以退票，且強烈建議球迷配戴口罩；中職也邀請各隊球星拍攝賽事防疫宣導，每支約25秒左右。

防疫影片一部曲，由統一獅隊新星古林睿煬、林靖凱拍攝，他們拿起口罩及酒精，宣導「球場內加強消毒，請安心觀看比賽」。二部曲則由富邦悍將投手陳仕朋、范玉禹負責宣導「體溫通關」，進場前要接受量體溫，超過37.5度就不能進去。

中職今天釋出的三部曲，為樂天桃猿隊新人王陳晨威及味全龍隊朱祥麟，現身宣導「勤洗手勝過於排口罩」，呼籲球迷進場時勤洗手，保持手部衛生；預計第四部曲會由中信兄弟球星來拍攝。（編輯：屈享平）1090306

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