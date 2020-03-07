HBL南山無緣連霸教頭動怒 隊長陳昱潔自責落淚

（中央社記者黃巧雯台北7日電）南山高中今天在高中籃球聯賽4強賽以79比80不敵北一女中，無緣連霸，教練李陸臻直批，球員表現荒腔走板，對南山是個警訊，而隊長陳昱潔更因此感到自責，當場落淚。

南山高中去年拿下高中籃球聯賽（HBL）女子組冠軍後，今年尋求2連霸，不過今天迎戰北一女中，卻意外以1分差吞敗，將冠軍戰門票拱手讓人。

南山教練李陸臻表示，8強賽因全隊團結、點點開花，才能晉級，之前就曾說過沒有團隊、只有個人的球隊不會贏球，「今天（南山）被打回原形，打得真的是荒腔走板」。

「在高位點必須更謙虛，今天證明球是圓的。」李陸臻直言，對南山而言是警訊，「再不聽話，就是準備輸球」。

談到此役表現，身為隊長的陳昱潔才剛開口說話，就開始哽咽，她難過地說，「我很對不起教練、對不起大家」，並在記者會現場當場落淚。

不過，南山從落後16分，到決勝節一度超前，仍展現韌性，李陸臻表示，肯定球隊第四節表現，但前三節放任對手打，最終以一分差飲恨，無緣冠軍戰，讓她直喊，「我恨不得自己穿球衣下去打，我會更拚命去做」。（編輯：張芷瑄）1090307