王柏融熱身賽2保送1打點 宋家豪中繼1局無失分

（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅日火腿隊野手王柏融今天官辦熱身賽後半段替補上場，選到2次保送有1打點、沒有安打，火腿終場以12比1擊敗阪神隊；樂天隊投手宋家豪今天中繼投1局無失分，防禦率維持0。

日職官辦熱身賽火腿隊今天與阪神隊交手，王柏融沒有排在先發打序中，5局上場打擊選到保送，6局也獲得保送上壘替球隊擠回分數，8局1人出局、壘上有人，王柏融敲出雙殺打出局，今天總計1打數沒有安打，賽後打擊率3成33。

火腿隊今天打線發揮，全場敲出13支安打，開賽首局靠著接連5支安打，單局攻下4分，2局再靠著中田翔3分砲、拉大領先差距，6局火腿隊再起攻勢，靠著保送、渡邊諒安打、保送，滿壘時王柏融選到保送、擠回1分，橫尾俊建安打，再送回2分。

阪神隊前6局沒有拿下分數，7局靠著接連安打追回1分，但攻勢沒有延續、沒能多添分數，火腿隊9局再靠著石井一成三壘打，多添2分，順利拿下比賽勝利。

樂天隊今天和中日隊交手，6局打完樂天隊7比1領先，宋家豪7局接手中繼，面對首名打者被敲出安打，接著讓打者敲出雙殺打，再讓打者敲出一壘方向飛球，順利完成投球任務。

宋家豪今天總計用9球投1局，被敲1支安打、無失分，目前官辦熱身賽2場出賽，出賽防禦率維持0；樂天隊終場以7比1拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1090307