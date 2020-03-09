SBL洋將無懼武漢肺炎 愛德：台灣很安全

（中央社記者龍柏安台北9日電）武漢肺炎疫情席捲全球，許多國際賽事也因此喊停，超級籃球聯賽則採取「閉門」方式照常舉行，聯盟裡的洋將多半都表示不擔心疫情，璞園洋將愛德就說：「台灣很安全。」

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情爆發後，造成體壇賽事大亂，除了不少比賽喊停、延期，就連東京奧運都一度傳出恐延後舉辦的消息，台灣包括SBL超級籃球聯賽、高中籃球聯賽等賽事，都採取「閉門」來因應。

來自立陶宛的愛德表示，他並不擔心武漢肺炎，不過他仍會保護自己，被問到祖國的疫情狀況，他自豪地說：「只有1名女性確診。」

至於高雄九太洋將賽森（Franklin Session）則說，病毒存在空氣當中，他既看不見、也摸不到，與其擔心病毒，還不如做好自我防疫工作，他搓著雙手說：「我做了一切保護措施，而且我很健康。」

賽森坦言，雖然場邊少了球迷，不過他強調：「我很愛籃球，我依舊是在打球，再說這裡不是美國職籃（NBA），我也需要賺錢養家。」

台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）強調，他很健康，所以一點也不擔心自己染病，他說：「就像感冒一樣，你就算擔心也不能阻止自己感冒，幹嘛這樣擔心受怕。」

米歇爾也認為，此時此刻台灣恐怕比美國更安全，他開玩笑說：「黑人在台灣當然比在美國安全，你知道種族歧視吧。」開過玩笑後，他才解釋，美國的醫療費用很驚人，除非有購買保險，否則看病就是一大筆費用，不像台灣看病有健保給付，也因為費用較低，民眾身體有狀況，就醫的意願較高，也能降低病毒傳染的風險。（編輯：李錫璋）1090309