林安可雙響砲無功 高國麟連3戰開轟悍將搶勝

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職官辦熱身賽，富邦悍將野手高國麟維持好手感，熱身賽連3戰開轟；統一獅隊林安可單場雙響砲無功，投手「嘟嘟」潘威倫先發有狀況，總計投2局失9分，獅隊以7比10吞敗。

中職官辦熱身賽統一獅隊今天與富邦悍將隊在台南棒球場交手，獅隊投手「嘟嘟」潘威倫，上一場官辦熱身賽中繼登板，投3局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，表現不差，但今天先發出賽就有狀況。

潘威倫今天首局總計被敲8支安打，其中有5支是長打，開賽就失掉7分，2局2人出局後投出保送，被高國麟敲出2分砲；潘威倫投2局被敲10支安打，失掉9分皆為責失分，承擔敗投。

悍將隊攻勢集中在比賽前半段，前2局總計拿下9分，3局再靠著張正偉安打、接連保送、蔣智賢安打，拿下團隊第10分；悍將隊野手高國麟官辦熱身賽維持好手感，今天總計3打數敲出2支安打，官辦熱身賽個人第3轟出爐，貢獻3分打點。

獅隊打擊也有表現，「投打二刀」林安可確定今年球季專職打者後，官辦熱身賽越打越順手，今天單場5打數敲出4支安打，首局敲出二壘打，3局敲出陽春砲，5局敲出一壘安打，7局吞下三振，9局打擊機會敲出個人單場第2轟，賽後官辦熱身賽打擊率3成91。

獅隊全場敲出12支安打，除了林安可的單場雙響砲外，陳傑憲5局也開轟，陽春砲幫助球隊追分，也是個人官辦熱身賽首轟。（編輯：黃世雅）1090309