全英羽球公開賽 王子維急拉尾盤闖頭關

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在全英羽球公開賽男單首輪，靠著第3局急拉尾盤，以一波12比0攻勢甩開泰國好手柯實，最終以2比1淘汰對手晉級，並終止近來對戰4連敗。

總獎金110萬美元（約新台幣3336萬元）的2020全英羽球公開賽，今天在英國伯明罕點燃戰火，這也是本季唯一隸屬超級1000系列的奧運積分賽，更是各國好手爭搶奧運積分的關鍵戰役。

世界排名12的王子維，男單首輪遭遇泰國好手柯實（Khosit Phetpradab），兩人過去6度交鋒，王子維僅取得2勝，且近來苦吞對戰4連敗。

今天比賽剛開局，王子維迅速進入比賽節奏，雙方短暫以1比1打平，接下來王子維拉出8比2攻勢甩開對手，最多取得8分領先，先以21比14拿下。

次局對手展開反撲，開賽就連拿4分，不過王子維不疾不徐，回頭利用一波7比1攻勢扭轉戰局，也逆勢超前站上領先，一度以11比7握有4分領先優勢。

可惜王子維沒能延續領先優勢，接下來連丟4分讓對手扳平，又在15比16落後之際再陷亂流，一口氣再丟5分，以15比21棄守。

決勝第3局，王子維再次克服開局2比4落後，接下來他拉出一波12比0強攻，也徹底瓦解對手鬥志，最終以21比8收下勝利，也結束這場歷時62分鐘的惡戰。

至於混雙方面，楊博軒與胡綾芳今天以21比5、21比13輕取埃及組合哈妮（Doha Hany）與艾爾格姆（Adham Hatem Elgamal）；李哲輝與許雅晴也以21比19、21比9擊敗丹麥組合，雙雙挺進16強。（編輯：李錫璋）1090311