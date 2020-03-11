大專聯賽陳真連2天開轟 文化灌15分勝北市大

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學11日掃出23支安打，陳真（中）7局上轟出2分砲，連2場比賽開轟，終場文化以15比7擊退台北市立大學。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）大專棒球聯賽複賽文化大學今天掃出23支安打，陳真7局上轟出2分砲，連2場比賽開轟，終場文化以15比7擊潰台北市立大學，文化複賽取得15分積分，基本上已經確定4強門票。

文化大學狂掃23支安打，幾乎局局都有攻勢。開局陳真先敲高飛犧牲打，接著董秉軒和孫易伸2支長打，以及蔣少宏安打，首局就取得3分領先。3局上文化延續火力，單局4安打攻下2分，4局上也豪取4分，5局上再進帳3分，領先來到12比2。

7局上文化的陳真轟出2分砲，原本有機會以14比3提前扣倒對手，不過北市大在7局下追回2分，逃過被扣倒的命運。只是北市大落後差距實在過大，難以追趕，9局下雖然打回2分，最終文化仍以15比7帶走勝利。

受到武漢肺炎疫情影響，寒假期間球員只能自主訓練，文化總教練廖敏雄坦言，難以掌握球員狀態，但球隊在複賽打擊的表現，完全不必操心，2場比賽累計擊出36支安打、攻下23分，火力驚人。廖敏雄賽後直呼沒有想到，「真的超乎我的預期。」

文化大學專出重砲手，在這次複賽有驚人長打能力。廖敏雄透露，球隊正在嘗試全新訓練模式，將重量訓練比重拉高，減少技術訓練的量，著重選手爆發力和力量訓練。顯然文化教練的新嘗試，在複賽收到良好的成效。

去年文化在預賽取得6勝1敗成績，對上國體、高苑、南華、北市大及美和全部奪勝，帶3勝進入複賽。目前複賽取得2連勝，累積15分積分，基本上已經確定4強席位。（編輯：張雅淨）1090311