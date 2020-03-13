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歐冠歐霸下週賽事因疫情全延期 英超停賽至4月初

最新更新：2020/03/13 20:10

（中央社瑞士尼昂13日綜合外電報導）武漢肺炎衝擊足壇，歐洲足球總會今天宣布歐洲冠軍聯賽（Champions League）與歐霸盃（Europa League）下週比賽全數延期，英格蘭足球超級聯賽也宣布比賽全暫停至4月4日。

路透社報導，歐洲足球總會（UEFA）表示：「由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在歐洲擴散，以及各國政府做出相關決定，鑒於情勢發展，原訂下週進行的歐洲足球總會所屬競賽全數延後。」

歐洲足球總會17日將召開危機處理會議，考量下階段所有選項，包括可能延後原訂6、7月登場的2020年歐國盃（Euro 2020）賽事。

根據法新社，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）今天也發布如下聲明：「今日股東會議後，無異議決定暫停英超（比賽），目前有意於4月4日復賽，屆時將依醫學建議和情況而定。」

英超勁旅切爾西（Chelsea）先前已宣布，翼鋒哈德遜-奧多伊（Callum Hudson-Odoi）被驗出對病毒呈陽性反應，整支隊伍都被隔離。英超兵工廠（Arsenal）總教練阿提塔（Mikel Arteta）檢驗也呈陽性。

另外，由於義甲足球勁旅祖文特斯（Juventus）和西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）的球員都遭隔離，原定17日祖文特斯對法甲里昂隊（Lyon）、皇家馬德里對英超曼城隊（Manchester City）的歐冠比賽都已延期。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090313

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