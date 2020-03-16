武漢肺炎疫情衝擊 奧運射箭隊國際賽先暫停

（中央社記者龍柏安台北16日電）中華射箭代表隊總教練林政賢今天表示，由於武漢肺炎疫情越演越烈，在保護選手健康為優先考量下，上午召開教練團會議，決議除今年奧運外，先暫停參加所有的國際賽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球大流行，歐洲也淪為重災區。林政賢表示，很多比賽就算不是疫區，轉機也會經過疫區，目前會先暫停參加國際賽，等到疫情趨緩，「才會調整參賽，或前往其他地方進行移訓。」

林政賢坦言，目前粗估至少有5場國際賽受影響，「少了國際賽，選手備戰差很多，所以我們已經著手安排模擬賽，希望能在5月中開始，每2至3週安排一場，維持選手比賽感覺和強度。」

不過模擬賽畢竟和正式比賽不同，林政賢也承認，他透露教練團會設法讓模擬賽增加選手獲勝的誘因，並增加落敗一方壓力，至於該怎麼做，他說：「我先賣個關子。」

中華女子射箭隊執行教練倪大智則透露，疫情還未失控前，他們已有設定停損點，在每場比賽報名截止前一週，做出是否參賽的最終決定，不過他強調：「現在疫情升溫，我們不敢讓選手冒一絲風險，只要選手隔離，就一定會影響到奧運。」

國際賽暫停參賽，倪大智透露，做出相同決定的不只台灣，因為南韓也已暫停參賽，他並開玩笑地說：「我們現在只是先蓋牌，等到奧運再來掀底牌。」（編輯：張雅淨）1090316