中職二軍例行賽開打 兄弟桃猿都搶勝

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職二軍例行賽今天兩地開打，皆不開放觀眾入場。中信兄弟隊許基宏單場雙響砲，率隊以6比4擊敗富邦悍將隊，樂天桃猿隊洋投卡本特先發6局飆11K，封鎖統一獅打線以10比2拿勝。

中華職棒二軍例行賽今天開打，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，二軍例行賽事都不開放觀眾入場。

中信兄弟隊今天在中國信託公益園區與富邦悍將隊交手，兄弟隊2局靠著高宇杰二壘打、林書逸安打，先馳得點，3局再靠觸身球保送、暴投、江坤宇二壘打送回第2分。

悍將隊王詩聰4局敲出2分砲、一棒扳平比數，再靠失誤、接連安打，取得3比2領先；兄弟4局靠著許基宏陽春砲再度扳平比數，7局潘志芳敲出2分砲、要回領先，悍將隊王詩聰8局再開轟，幫助球隊追回1分。

兄弟隊許基宏8局下半再開轟，陽春砲替球隊多添保險分，單場雙響砲幫助球隊拉開領先差距，兄弟順利拿下二軍例行賽首勝。

樂天桃猿隊今天與統一獅隊在嘉義縣立棒球場交手，桃猿隊洋投卡本特開賽連飆6次三振（1次不死三振），單局投出4次三振也是少見紀錄，直到3局才被敲出安打，今天總計用82球投6局，飆出11次三振，投出2次保送，僅被敲出2支安打，壓制獅隊打線。

桃猿隊7局啟動牛棚，賴智垣、林逸翔、吳丞哲依序登板，僅吳丞哲連挨2轟失分，其餘投手都沒有掉分，替球隊守住勝利。

桃猿隊打線發揮，全場敲出16支安打，陳晨威、張閔勛都有單場3安3打點好表現，陳晨威首局敲出二壘打、2局敲出三壘打，7局再敲安打，打擊手感火燙。（編輯：吳協昌）1090317