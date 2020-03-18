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吳經國因健康問題 請辭國際奧會執委

最新更新：2020/03/18 12:35
國際奧會18日發布聲明，指出國際奧會執行委員吳經國，因聽從醫療專業建議已向IOC請辭。（中央社檔案照片）
國際奧會18日發布聲明，指出國際奧會執行委員吳經國，因聽從醫療專業建議已向IOC請辭。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北18日電）國際奧會（IOC）今天發布聲明，指出國際奧會執行委員吳經國，因聽從醫療專業建議已向IOC請辭，而IOC也依照憲章規定，接受吳經國的請辭。

IOC聲明稿中指出，吳經國為IOC奉獻超過30年，他們表達尊敬與感謝，吳經國並以專業建築師身分，發起了多項奧林匹克博物館的建設，此外他還是IOC文化及奧林匹克傳承委員會主席。

現年73歲的吳經國，自1988年成為IOC委員後，曾在2012年當選IOC執行奧會委員，他並在2013年宣布參選IOC主席，可惜沒能獲選，最終由德國的巴赫（Thomas Bach）當選。

吳經國向來積極參與國際體育事務，自2006年起，他就擔任國際拳總（AIBA）主席，直到2017年因AIBA內部家務事，頻頻鬧上版面與國際法院，他考量大局加上頻繁上法院，讓他身心俱疲，最後宣布請辭。

這次吳經國因身體健康因素請辭IOC委員，IOC在聲明稿最後，除再次感謝吳經國多年來替奧林匹克運動的付出與奉獻，也希望吳經國身體健康，接下來一切順利。（編輯：張芷瑄）1090318

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