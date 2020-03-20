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武漢肺炎蔓延NBA 湖人證實2名球員感染
首頁 / 運動

NFL武漢肺炎首例 紐奧良聖徒教頭確診

最新更新：2020/03/20 07:57

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）職業美式足球NFL紐奧良聖徒（Saints）教頭裴頓（Sean Payton）經採檢新型冠狀病毒為陽性，成為NFL首位已知感染武漢肺炎的成員。

法新社報導，裴頓進行自我隔離後，他表示覺得疲累，正在家中休息。

裴頓今天告訴體育電視頻道ESPN：「我慶幸自己是少數沒有像一些人有嚴重副作用的人，我很幸運。」

他說15日開始覺得不舒服，隔天即進行檢測，3天後結果顯示為陽性反應。

約8成感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的患者會出現發燒咳嗽，但裴頓表示目前為止未出現任何這些症狀的徵兆。

裴頓表示，他希望年輕人聽專家建議待在家中。

裴頓告訴ESPN：「年輕人認為他們能夠應付這種情形，但他們可能成為帶原者，把病毒傳染給其他無法應付的人。因此我們所有人都須做好自己的部分，我們每個人盡好本分很重要。」

「這不僅是關乎擴大社交距離而已。這裡會關閉一到兩週時間。如果人們瞭解趨勢發展，明白衝擊的影響，我們全國上下就能夠一起努力來減輕疫情。」

「花一分鐘瞭解專家說些什麼。他們要求我們做的事並不複雜。僅是我們每個人小小付出，就能產生巨大影響。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1090320

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