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國際奧會主席：現在決定東奧延期還太早

最新更新：2020/03/20 15:19
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫19日表示，現在決定東京奧運延期「還太早」。（圖取自facebook.com/tokyo2020）
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫19日表示，現在決定東京奧運延期「還太早」。（圖取自facebook.com/tokyo2020）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，現在決定東京奧運延期「還太早」，但坦承會隨著武漢肺炎疫情發展，「考量各種方案」。

國際奧會對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的危機處理，本週來面臨外界不少批評。

巴赫告訴「紐約時報」（New York Times），國際奧會將依據內部專案小組和世界衛生組織（WHO）的建議，採取因應措施。

但巴赫仍對7月24日至8月9日如期舉辦東奧抱持樂觀態度，並說全面取消比賽的問題並不存在。

巴赫說：「我們當然考量各種不同方案，但不同於許多其他運動組織或職業聯盟，我們距離東奧還有4個半月的時間。」

他強調：「對我們來說，現在宣布（延期）非常不負責任。在尚未獲得專案小組建議之前，不論是開始臆測或做成決定，為時尚早。」

武漢肺炎疫情爆發以來，全球各地體育賽事紛紛暫停，許多國家禁止海外旅行而陷入癱瘓狀態，外界對東奧前景的臆測也日增。

由於多場奧運資格賽受疫情影響而取消，至今還有43%的人選尚未定案。不過，巴赫表示，由於情勢不確定，目前尚無法對東奧做出決定。（譯者：黃靖貽/核稿：嚴思祺）1090320

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