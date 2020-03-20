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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

中華奧會：東京奧運朝舉辦方向準備 不勉強選手參賽

最新更新：2020/03/20 12:10
中華奧林匹克委員會顧問孫立群20日表示，目前為止仍未接獲官方訊息表明奧運要取消，目前台灣仍照既定計畫組團。（圖取自facebook.com/noc.tpe）
中華奧林匹克委員會顧問孫立群20日表示，目前為止仍未接獲官方訊息表明奧運要取消，目前台灣仍照既定計畫組團。（圖取自facebook.com/noc.tpe）

（中央社記者龍柏安台北20日電）中華奧林匹克委員會顧問孫立群今天表示，國際奧會昨天與亞洲會員國視訊會議，目前仍朝如期舉行方向準備，但沒任何人有資格強迫選手做任何事，如果選手真的不想參賽也不勉強。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，包括國際奧林匹克委員會（IOC）執行委員，甚至東京奧林匹克運動會組織委員會成員都曾呼籲原訂7月24日登場的東奧暫緩或延期。

IOC昨天與亞洲45個會員國視訊會議，IOC主席巴赫（Thomas Bach）會議中重申，將以負責任態度、形式，以運動員為核心考量，同時與世界衛生組織（WHO）、東奧籌備會、日本及東京都政府組專案小組，密切監控疫情發展，與各界共同合作遏制病毒擴散。

孫立群透露，巴赫已與各國共220名運動員代表舉行電話會議，強調首要考量運動員健康福祉，不因經濟利益而堅持舉辦。

孫立群說，即便各方消息不斷，但目前為止仍未接獲官方訊息表明奧運要取消，目前台灣仍照既定計畫組團。

疫情影響，目前包括羽球、舉重與柔道等項目奧運積分賽受影響，IOC統計目前已有57％選手取得奧運資格，仍有43%參賽席次還未分配；IOC允許各單項總會，維持參賽公平前提下，進行必要調整。（編輯：李明宗）1090320

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