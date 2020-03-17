國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整

武漢肺炎疫情延燒，國際奧會17日表示東京奧運仍將如期舉行，至於因疫情而取消的資格賽，可對選手取得資格的辦法做出必要調整。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社洛桑17日綜合外電報導）國際奧會今天說，2020年東京奧運將如期舉行，並表示儘管武漢肺炎全球蔓延，IOC仍全力投入舉辦這項盛會；至於因疫情而取消的資格賽，可對選手取得資格的辦法做出必要調整。

國際奧林匹克委員會（IOC）和國際單項運動協會商討後發表聲明指出，受到疫情衝擊，奧運資格賽有必要更動，但仍計劃如期於7月24日至8月9日舉行東奧，此刻任何揣測只會適得其反，「IOC鼓勵所有運動員繼續全心全意備戰奧運」。

全球已有將近19萬人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），因而病逝者超過7500人，疫情中心如今位於歐洲，有關奧運能否如期舉辦的猜測與日俱增。

世界各地許多運動賽事停擺，導致奧運33個競賽項目的資格賽陷入一片混亂。IOC昨天才因疫情取消剩餘的拳擊資格賽。

截至目前為止，將在奧運出賽的1萬1000名運動員中，只有57%取得參賽權。

IOC表示，針對其餘43%參賽者，IOC會和國際單項運動協會合作，在個別資格賽制度做出必要與切實的調整，也可採排名或歷來成績做為參賽依據。（譯者：徐崇哲）1090317