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武漢肺炎／美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
首頁 / 運動

疫情影響奧運棒球6搶1資格賽 4月才能明朗

最新更新：2020/03/11 11:13

（中央社記者陳至中台北11日電）武漢肺炎疫情影響，台灣承辦的奧運棒球6搶1資格賽，拒絕中國隊來台。民進黨籍立委黃國書擔心會影響奧運代表權，體育署長高俊雄說，要到4月國際棒球總會執委會開會才能明朗。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告業務概況，黃國書質詢時問及，6搶1資格賽，中國隊因武漢肺炎疫情，無法來台參與，變成5搶1。他擔心這樣的比賽結果是否仍有效，是否會影響台灣爭取棒球的「奧運門票」。

對此，體育署長高俊雄說，6搶1資格賽是由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，台灣是簽了籌辦同意書，算是「承辦」，因此奧運資格的認定，還是要由WBSC確認。

高俊雄表示，WBSC原定今年2月召開執行委員會，因武漢肺炎疫情已延到4月，6搶1賽事也跟著延期，因此要到4月才會比較明朗。他也提到，奧運棒球美洲區的資格賽也是一個變數，也可能因為美國疫情緊張而有所調整，必須再觀察。

另外，高俊雄也提到，受到疫情影響，近期台灣選手參加國際比賽，如果非關奧運資格，就建議不參與；但如果仍攸關奧運資格，體育署會依照中央流行疫情指揮中心公布的相關準則，給予選手協助。（編輯：張芷瑄）1090311

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