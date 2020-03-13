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武漢肺炎在美蔓延 恐高達1.5億人染病
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武漢肺炎影響 奧運美洲區及經典賽資格賽皆延期

最新更新：2020/03/13 13:11

（中央社記者謝靜雯台北13日電）受到武漢肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，原訂美國時間22日舉行的奧運棒球美洲區資格賽延期，美國職棒也宣布原訂明天開打的2021年世界棒球經典賽資格賽也延期。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，先前世界棒壘球總會就公布，原訂4月1日至5日在台灣台中、斗六舉行的奧運棒球6搶1最終資格賽延至6月17日至21日原地舉行，今天再宣布原訂美國時間3月22日開打的美洲區資格賽延期、日期未定。

美洲區資格賽原訂3月22日至26日在美國亞利桑那州舉行，總計8隊參賽，分別為美國、加拿大、哥倫比亞、古巴、多明尼加、尼加拉瓜、波多黎各和委內瑞拉，冠軍隊伍直接取得奧運棒球項目參賽門票，第2、3名球隊參加6搶1資格賽，爭取最後一張參賽門票。

美國職棒宣布終止春訓熱身賽舉行、延後開季至少2週，也同時宣布，原訂美國時間3月13日至25日於美國舉行的2021年世界棒球經典賽資格賽延期，時間也還沒有確定；經典賽則預計於明年3月9日至23日在日本、台灣、美國舉行。（編輯：張芷瑄）1090313

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