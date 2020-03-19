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東奧怎麼辦 IOC：亞洲各國奧會相挺如期舉辦

最新更新：2020/03/19 21:36

（中央社記者楊明珠東京19日專電）武漢肺炎疫情蔓延全球，今夏的東京奧運暨帕運是否如期舉辦引起揣測。國際奧林匹克委員會（IOC）今天與亞洲各國奧委會（NOC）代表舉行視訊會議，各國代表均相挺如期舉辦。

日本讀賣新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武漢肺炎）疫情在全球迅速蔓延，東京奧運是否能於今年7月24日開幕舉辦，引起揣測。IOC今天與亞洲各國及地區的國家奧委會（NOC）代表舉行視訊會議。

參加這項視訊會議的日本奧委會（JOC）主席山下泰裕在會後對媒體表示，IOC日前發出聲明表示要如期舉辦東奧，今天亞洲各國奧會代表也支持朝這方向籌備。

針對多項資格賽、奧運相關活動陸續延期或停辦引發不安的問題，今天在視訊會議上有人言及此事，但沒人主張東奧應停辦或延期。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）會中做出總結指出，對於IOC所發出東奧如期舉辦的聲明，IOC獲得亞洲各國NOC的贊同。

巴赫18日與各國及地區共派出220名運動員代表舉行電話會議，運動員代表提問踴躍，包括東京奧運是否在無觀眾的情況下舉辦、是否延期或停辦、資格賽是否能保持公平性等。

巴赫在電話會議時表示了解很多運動員擔心奧運資格賽被取消，但他認為距離東奧開幕還有4個月，目前還不需做出最徹底的決定。（編輯：韋樞）1090319

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