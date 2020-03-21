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頂新贊助送3球員赴日打球 當田中將大學弟

最新更新：2020/03/21 12:34

（中央社記者楊啟芳台北21日電）頂新「追夢工程計畫」第二屆決選名單今天出爐，陽柏翔、顏宇廷、洪雋熙拿到留日門票，7月將赴「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」，當田中將大的學弟。

頂新和德文教基金會2018年起推動「追夢工程計畫」，讓青少棒選手可透過海選爭取留日獎學金。

第二屆測試會去年9月吸引512人報名後，經3階段測試，選出陽柏翔、顏宇廷及洪雋熙等3人，創辦人魏應充將贊助留日期間的學費與生活費，3人每年約新台幣200萬元。

陽柏翔是棒球世家陽家班的一員，從小就相當照顧姪兒的陽一民表示，陽柏翔對棒球非常有天分，在球場上展現的態度也相當積極；因為家庭經濟並不富裕，本來完全不敢奢望可以去日本留學打球，「希望柏翔到日本後能展現韌性，把最好的一面拿出來」。

最終測試會的評審、味全龍隊隊長林旺衛表示，陽柏翔以敏捷的移動與守備腳步，展現遠超同年齡選手的天賦與素質；顏宇廷無論在投球、打擊的表現都令人驚艷，國三球速已逼近140公里；洪雋熙則是具備絕佳球感，擊球時能夠將球跟到裡面，揮棒速度非常快，是充滿天分的選手。

3名入選球員預計今年7月將前往日本北海道駒澤大學附屬苫小牧高校就讀，苫小牧高校為傳統棒球強權學校，也是日本棒球史上唯一連續2年都在夏季甲子園中奪冠的球隊。美職洋基隊日籍投手田中將大，高中就讀該校時曾帶領球隊拿下甲子園冠軍。（編輯：方沛清）1090321

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