UBA賽事健行退中州 將與台師大爭冠

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組4強賽21日在台北小巨蛋閉門開打，健行科大（白衣）晚間成功收下冠軍賽門票，每當健行選手場上得分，場邊休息隊友皆會賣力喊聲。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）健行科大今天決勝節擺脫中州科大的糾纏，以87比71獲勝，挺進大專籃球聯賽冠軍戰，明天將與台師大爭冠，將重現105學年度冠軍戰的戲碼。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽今天在台北小巨蛋登場，尋求衛冕的健行科大，迎戰首闖4強賽、以外籍軍團為主的中州科大。

健行本季兩度與中州交手都以雙位數差距輕鬆過關，今天再度對決卻陷入苦戰，第3節一度讓中州逆轉超前，健行靠著石博恩、谷毛唯嘉、謝亞軒決勝節聯手拉出10比0攻勢奠定勝基，儘管中州隨後靠著白薩三分球止血，仍無力扭轉戰局，健行最終以16分差勝出。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組4強賽21日晚間持續展開，健行科大簡廷兆（前）共拿下13分8籃板，幫助球隊最終以87比71擊敗中州科大。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

健行科大教練劉孟竹稱讚中州首節就展現贏球企圖心，帶給健行很大威脅，直到第四節才擺脫中州糾纏，連4年闖進冠軍戰，將力拚UBA與超級籃球聯賽（SBL）切割後，第1支達成連霸的隊伍。

中州科大教練許智超表示，儘管賽前多次模擬，試圖阻止對方轉換快攻以及外線出手，已經戰到到一兵一卒，最終仍事與願違。他提到，相較於健行球員經驗成熟，中州陣中僅1名球員有小巨蛋經驗、可用之兵不多，且曾是中華籃協歸化人選之一的塞內加爾籍中鋒斑霸受傷，都是輸球原因。

簡廷兆曾與周桂羽攜手幫助南湖高中拿下104學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍，兩人目前分別就讀於健行和台師大。簡廷兆坦言，睽違4年再度站上小巨蛋是每個球員夢想舞台，冠軍戰將對決昔日隊友，也讓他相當開心。

簡廷兆強調，「雖然是對手，我相信他（周桂羽）會百分之百希望奪冠，這是他大學最後一場比賽，不管誰輸誰贏，希望一起完成。」 （編輯：孫承武）1090321

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽21日在台北小巨蛋閉門開打，晚間舉行男子組賽事，健行科大（白衣）終場以87比71擊敗中州科大（黑衣），挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組4強賽，21日晚間在台北小巨蛋進行健行科大與中州科大的賽事，健行石博恩（右）拿下15分17籃板，助隊以87比71奪勝，挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽，21日晚間男子組賽程由健行科大迎戰中州科大，健行谷毛唯嘉（白衣）全場拿下18分，助隊以87比71擊敗中州科大，收下冠軍戰門票。中央社記者張新偉攝 109年3月21日