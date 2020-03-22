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陽岱鋼回一軍連2天有安打 包辦1分打點

最新更新：2020/03/22 17:09

（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本職棒今天讀賣巨人隊交手DeNA橫濱隊的練習賽，陽岱鋼3打數敲1支安打，包含一支有1打點的二壘安打，重返一軍後連2天有安打演出，終場巨人以8比1擊退橫濱隊。

陽岱鋼昨天重返一軍，就有3打數1支安打演出；今天繼續先發，打第8棒擔任指定打擊。陽岱鋼2局下擊出游擊滾地球出局，3局下吞下三振，不過5局下敲出二壘安打，帶有1分打點，第7局被換代打退場。總計3打數敲1支安打，包辦1分打點。

巨人隊此戰2局下就靠著岡本和真敲出陽春全壘打，先馳得點；3局下大城卓三轟陽春砲後，北村拓己、坂本勇人、丸佳浩、岡本和真、中島宏之都敲安打，攻下4分大局，巨人取得5比0領先。

5局下巨人隊的岡本和真、中島宏之、陽岱鋼及大城卓三都有二壘安打演出，再得3分；而橫濱隊則是4局上奧斯汀（Tyler Austin）敲出陽春全壘打，得到整場唯一1分，終場巨人隊以8比1擊退橫濱隊。

巨人先發投手田口麗斗主投5局，僅被敲3支安打，包含一發全壘打，沒有出現保送，送出1次三振，失1分；之後宮國椋丞接替投3局，僅被敲1支安打，送出3次三振，無失分；藤岡貴裕投1局飆2次三振，無失分。（編輯：張雅淨）1090322

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