東奧一波三折 大陣仗聖火接力變成小燈籠

（中央社記者楊明珠東京23日專電）受到武漢肺炎疫情迅速蔓延全球，原訂7月24日開幕的東京奧運可能生變。原訂本月26日舉行的持火炬進行聖火接力起跑活動，在東奧該如何舉辦的結論出爐前，將以車運燈籠方式巡迴。

本月12日在希臘集火點燃的東奧聖火20日運抵日本，根據計畫先在311大地震災區、東北的宮城、岩手、福島這3縣以「復興（重建）之火」進行展示，然後於26日在福島縣的體育設施J-Village舉行聖火接力起跑典禮，然後展開日本境內的聖火接力。

但因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）迅速在全球蔓延，東京奧運是否能如期舉行引起熱議。國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，包括延期的方案在內，將研議東京奧運具體的舉辦方式，約4週後做出結論。

日本放送協會（NHK）今晚報導，東奧組織委員會大致上決定，在國際奧會（IOC）與東奧組織委員會做出決定之前，聖火接力的方式不以跑者持火炬接力，將改為用車子運送點上聖火的燈籠，進行巡迴。

東奧組織委員會考慮到將與IOC研議東奧是否延期一事，加上如果是跑者持聖火火炬接力的話，沿路勢必有許多民眾密集圍觀，這可能造成武漢肺炎疫情擴大。

為了防止疫情擴大，東奧組織委員會大致上決定26日在福島縣舉行的聖火起跑典禮將不開放觀眾入場觀禮。此外，考慮到原本內定擔任第一棒跑者的日本前國家女子足球隊成員川澄奈穗美辭退跑第一棒任務等因素，東奧組委會決定縮小聖火接力起跑典禮的規模。（編輯：高照芬）1090323