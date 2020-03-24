射箭代表隊超前部署 備案取決奧運延後時間

（中央社記者龍柏安台北24日電）中華射箭代表隊總教練林政賢今天表示，2月底就有預期今年東京奧運恐將延期，因此早已備妥2套不同方案，關鍵仍是奧運要延多久，才能因應端出不同方案。

2020東京奧運預計今年7月24日開幕，不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，包括加拿大等國都已提前表態，若奧運不延後就不參加，也有外媒報導，東京奧運將延期1年，不過這項消息仍未獲得國際奧會（IOC）證實。

林政賢表示，雖然IOC還未宣布奧運延期，但射箭代表隊早已「超前部署」，在疫情還未完全失控前，就有想過最壞可能性，他坦言：「現在問題是奧運要延期大家都有共識，但要延後多久，目前沒有答案。」

林政賢說，目前已備妥2套不同準備方案，分別是奧運延後1年，另一種則是2年，2套方案準備方式完全不同，他強調：「以我個人來說，延後2年對選手、教練來說比較好準備，如果只延1年，問題就很大了。」

由於射箭隊內部早已做出決議，今年將先暫緩參加所有國際賽，因此林政賢表示，若奧運只延1年，在沒有國際賽刺激前提下，選手要維持在狀態顛峰並不容易，只能透過頻繁舉辦對抗賽來維持，若奧運延後2年，「我們會另外布局」。

林政賢表示，目前詳細的準備方案仍不能公布，除教練團內部需先取得共識，另外還得呈報協會選訓小組，最後再送交體育署核定，因此現階段仍只能依照既定計畫做準備。（編輯：張芷瑄）1090324