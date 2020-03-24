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東京奧運延期 文姿云：調整訓練計畫

最新更新：2020/03/24 21:44

（中央社記者黃巧雯台北24日電）2020東京奧運首納空手道項目，受武漢肺炎疫情影響，奧運確定延期，首度參賽的台灣女將「小清新」文姿云今天表示，原先若如期舉行，赴湯蹈火也會去，延期後將得調整訓練計畫。

2014年、2018年亞運摘金的文姿云，自空手道確定首度納入奧運項目起就懷抱著奧運夢，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，原訂最後一場奧運積分賽取消，積分排名提前出爐，世界空手道聯盟（WKF）日前公布第一批取得東京奧運資格名單，女子55公斤量級的文姿云名列其中，總算如願以償。

文姿云透露，當天一早就接到教練通知拿到奧運門票的訊息，原本睡眼惺忪的她，當場興奮地大叫，她笑著說：「不知道隔壁有沒有聽到。」

不過，因應武漢肺炎疫情升溫，日本首相安倍晉三今晚與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已達成共識，原訂7月24日登場的2020東京奧運確定延期一年。

文姿云認為，奧運延期舉行，「影響一定不可避免」，訓練計畫也須進行調整。

今年26歲的文姿云一直期待能站上奧運殿堂，她坦言，若是奧運如期舉行，畢竟是第一次參賽，「赴湯蹈火、還是會去。」

文姿云先前在結束奧地利賽事後，轉赴匈牙利移地訓練，後來因下一站摩洛哥賽事取消，而提前於3月11日返台。

文姿云原先需自主健康管理14天，隨著武漢肺炎疫情升溫，目前待在南部飯店居家檢疫，讓她直喊，身體快發霉，而她目前最期待的是解除居家檢疫後，盼能品嚐最愛的車輪餅。（編輯：張雅淨）1090324

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