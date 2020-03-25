東奧延期 國訓中心選手正常訓練重擬備戰計畫

（中央社記者陳朝福高雄25日電）東京奧運延期一年，國訓中心執行長李文彬今天說，選手和教練維持正常訓練，選手要持續調整巔峰狀態至賽前；東奧培訓隊田徑總教練孫念祖也表示，延期對於目前受傷選手較有利。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，原定7月24日開幕的2020東京奧運確定延期一年。國家運動訓練中心執行長李文彬、東奧培訓隊桌球總教練許榮展和孫念祖在國訓中心大門口召開記者會，說明選手和教練的訓練情形。

外界關心東京奧運延期後的培訓選手，尤其是已取得奧運資格的選手備戰狀況，李文彬表示，所有選手都按照既有的計畫來做最好的準備，也會重新擬定備戰計畫。

李文彬說，由於東奧延期後會出現幾個狀況，包括已取得資格的選手和另外還沒有取得資格的選手，其中取得資格的選手朝原來的計畫調整，由協會和教練進一步討論後續的延長訓練計畫，但避免到國外移地訓練。

至於未取得資格的選手，李文彬則說，會請協會或奧會進一步了解後續訓練取得資格的辦法有無改變及調整，國訓中心將待了解後與培訓隊教練討論，也將安排運動心理講師到中心授課。

至於大家關切的選手巔峰狀態可能在東奧延期一年後就過了的問題，李文彬認為，選手面對何時比賽會視狀況作整調，目前選手狀況都不錯，因疫情必須改變也不得已，選手除了繼續該有的訓練，相關心理等調整更是一個優秀選手必須做到的。

國訓中心將與協會安排國內賽事讓選手有比賽的機會，包括巡迴賽等，例如田徑可能陸續在北、中、南舉辦比賽，讓選手除了參加比賽維持狀態，若比賽能向國際協會申請就可列入積分，李文彬認為是一個比較兩全其美的辦法。

此外，許榮展也說明，桌球培訓選手的訓練狀況有分流異地訓練計畫等備案，孫念祖則說，有部分選手受傷在養傷，延期對於目前受傷選手較有利。（編輯：張芷瑄）1090325