更多編輯台推薦新聞：
早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦
早報

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高
生活

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析
國際

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NBA伍德染武漢肺炎後傳好消息 經紀人：完全康復

最新更新：2020/03/26 12:23
先前感染武漢肺炎的NBA底特律活塞隊伍德（圖）傳出好消息，經紀人潘薩克25日透露近況，目前伍德已經完全康復。（圖取自伍德IG網頁instagram.com/chriswood_5）
先前感染武漢肺炎的NBA底特律活塞隊伍德（圖）傳出好消息，經紀人潘薩克25日透露近況，目前伍德已經完全康復。（圖取自伍德IG網頁instagram.com/chriswood_5）

（中央社記者黃巧雯台北26日綜合報導）先前感染武漢肺炎的美國職籃（NBA）底特律活塞隊的伍德（Christian Wood）傳出好消息，經紀人潘薩克今天透露近況，目前伍德已經完全康復。

伍德為繼猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert）、密契爾（Donovan Mitchell）後，NBA第3名確定感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的NBA球員，也是第一個非爵士隊的球員，目前NBA仍持續停賽中。

經紀人潘薩克（Adam Pensack）今天透露：「目前他（伍德）感覺良好，已經完全康復。」

不過，伍德目前仍進行隔離，其餘活塞隊的球員則未傳出確診的病例，而伍德後續還需接受一些醫學檢查，以確認是否痊癒。

活塞隊在NBA停賽前最後一場比賽是在3月11日與費城76人交手，7日也曾對決爵士隊，當時伍德拿下30分、11籃板。

目前NBA已有超過10名球員染疫，包括布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）、波士頓塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）等人。（編輯：張芷瑄）1090326

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報