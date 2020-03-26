NBA伍德染武漢肺炎後傳好消息 經紀人：完全康復

先前感染武漢肺炎的NBA底特律活塞隊伍德（圖）傳出好消息，經紀人潘薩克25日透露近況，目前伍德已經完全康復。（圖取自伍德IG網頁instagram.com/chriswood_5）

（中央社記者黃巧雯台北26日綜合報導）先前感染武漢肺炎的美國職籃（NBA）底特律活塞隊的伍德（Christian Wood）傳出好消息，經紀人潘薩克今天透露近況，目前伍德已經完全康復。

伍德為繼猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert）、密契爾（Donovan Mitchell）後，NBA第3名確定感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的NBA球員，也是第一個非爵士隊的球員，目前NBA仍持續停賽中。

經紀人潘薩克（Adam Pensack）今天透露：「目前他（伍德）感覺良好，已經完全康復。」

不過，伍德目前仍進行隔離，其餘活塞隊的球員則未傳出確診的病例，而伍德後續還需接受一些醫學檢查，以確認是否痊癒。

活塞隊在NBA停賽前最後一場比賽是在3月11日與費城76人交手，7日也曾對決爵士隊，當時伍德拿下30分、11籃板。

目前NBA已有超過10名球員染疫，包括布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）、波士頓塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）等人。（編輯：張芷瑄）1090326