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李承風6.2局好投壓嘉大 文化大專聯賽拿季軍

最新更新：2020/03/30 17:36
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學李承風6.2局好投壓制，率隊以2比1擊敗嘉義大學。中央社記者謝靜雯攝　109年3月30日
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學李承風6.2局好投壓制，率隊以2比1擊敗嘉義大學。中央社記者謝靜雯攝　109年3月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學李承風6.2局好投壓制，孫易伸關鍵安包辦2分打點，率隊2比1擊敗嘉義大學、拿季軍，總教練廖敏雄直言球員求勝慾望不夠強烈、需調整。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學近年在大專聯賽戰績亮眼，前4屆都打入冠軍戰，拿下3冠、1亞，今年4強遇開南大學止步，今天與嘉義大學季軍戰交手。

文化大學攻勢集中在前半段，首局靠著觸身球保送、董秉軒安打、孫易伸二壘打，一棒送回2分，開賽就取得領先，嘉義大學下半局追分，靠著接連觸身球保送、四壞保送、滾地球，追回1分，但比賽後半段兩隊都沒能再添分，文化順利拿勝。

文化大學先發投手李承風今天總計用103球投6.2局，僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、表現不差，陽杰恩後援2.1局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利。

文化大學總教練廖敏雄表示，李承風今天比賽前半段沒有馬上進入狀況，可能太過於想要飆球速，或者想要三振打者，教練團也一直不斷提醒，希望他先求穩定，比賽後半段漸入佳境。

文化打線凶猛，但季軍戰打得悶，全場僅敲出8支安打，廖敏雄表示，球隊前兩個比賽都是打冠軍戰，此次打季軍戰雖然一直提醒球員調整心態，但打擊狀況還是很難掌握，這也是往後球隊還需要繼續調整和加強的地方。

文化從103學年度開始，年年打入4強，103學年度拿下季軍，104學年度冠軍，105學年度亞軍、106、107學年度完成2連霸，今年再拿下季軍；野手陳真拿下全壘打獎，孫易伸以打擊率6成拿下打擊獎第2名。（編輯：張雅淨）1090330

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