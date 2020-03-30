文化李承風有職棒夢 盼提升均速至143公里

（中央社記者謝靜雯新北30日電）文化大學大二投手李承風今天在大專聯賽季軍戰先發6.2局好投、最快球速143公里，率隊以2比1擊敗嘉大、拿下季軍；李承風盼均速提升至143公里，準備好後再拚職棒。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，文化大學投手李承風扛先發，首局稍微有狀況，面對前3名打者投出1次觸身球保送、2次四壞保送，但比賽後半段回穩。

李承風今天總計用103球投6.2局，被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，文化以2比1擊敗嘉義大學，李承風拿下季軍戰勝投。

李承風表示，今天首局控球狀況比較不理想，後面局數慢慢調整回來，雖然球隊沒能如願挑戰3連霸，但扛起季軍戰先發，他很認真看待每一場比賽，「這是每名球員的本分」。

李承風在2018年高中畢業時曾投入中職選秀，但當時沒有獲得球團青睞，大學持續磨練，目前最快球速約144公里。李承風自評，高中升上大學，沒有很明顯的進步，投球壓制力還需要再更好，更重視速度提升。

李承風還有職棒夢，也持續跟高中母校穀保家商總教練周宗志討論，李承風直言自己還有很大進步空間，也設下目標希望將直球均速提升至143、144公里，準備好了再拚職棒。（編輯：張雅淨）1090330