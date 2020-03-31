東京奧運延後1年 成都世大運開幕順延2天

（中央社記者龍柏安台北31日電）受到武漢肺炎疫情影響，2020東京奧運將延後1年舉行，而國際大學運動總會（FISU）也在官網宣布，為配合當地組委會要求，明年成都世界大學運動會將延後2天開幕。

2020東京奧運原訂在今年7月24日登場，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大爆發，東京也宣布奧運順延，預計將在明年7月23日舉行、8月8日閉幕。

而原訂明年8月16日在中國成都舉行的世界大學運動會首當其衝，在奧運結束後1週就要接力登場。FISU新聞稿透露，成都世大運組織委員會向FISU申請延後舉辦也獲得同意，明年成都世大運將順延2天，於8月18日開幕、8月29日閉幕。

FISU主席主席馬蒂特辛（Oleg Matytsin）在新聞稿中強調，2021年夏天將擁有2場最高水準的國際綜合型運動賽會，「許多奧運國手也會參與世大運，現在他們有機會可以同時準備兩場在亞洲舉行的綜合型運動賽會，而且是在同一時期內。」

馬蒂特辛也說，在確認世大運比賽日期後，FISU很開心能給學生運動員與各國大專運動聯盟一個明確答案，尤其是在武漢肺炎大流行期間所造成的衝擊，以及很多事都充滿了不確定性。

FISU預估明年舉行的第31屆世大運，預計將吸引全球150幾個國家、超過1萬名選手與教練聚集，進行11天的比賽，大會將舉行18個運動種類、頒發出269面獎牌，其中也包括划船、射擊與武術3個選辦項目。（編輯：吳協昌）1090331