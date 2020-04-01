獅隊團隊4轟搶勝 兄弟二軍中止開季8連不敗

中華職棒二軍例行賽持續開打，統一獅隊1日砲火猛烈，郭阜林（圖）等人陸續開轟，全隊共敲4轟，並以14比4擊敗中信兄弟隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年4月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職二軍例行賽，統一獅隊今天砲火凶猛，吳國豪、楊家維、林勝傑、郭阜林都開轟，團隊4轟以14比4擊敗中信兄弟隊，讓兄弟吞下二軍首敗、兄弟中止開季8連不敗。

中華職棒二軍例行賽，中信兄弟今天於中國信託公益園區與統一獅隊交手，兄弟首局有攻勢，靠著林明杰、陳子鴻接連安打，開賽取得3比0領先。

獅隊1局下半追分，邱智呈率先安打上壘，郭阜林二壘打送回第1分，再靠著接連保送，柯育民、李丞齡接連安打，一口氣追回4分、超前比數。

獅隊吳國豪2局敲出陽春砲，幫助球隊取得5比3領先，3局楊家維3分砲，李丞齡敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回球隊第9分。

獅隊郭阜林今天手感火燙，6局再敲出2分砲，今天總計5打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點；獅隊7局再靠著保送、失誤、安打多拿2分，8局林勝傑敲出陽春砲，幫助球隊拿下勝利。

兄弟先發投手吳蔚驊今天投2.1局被敲9支安打，包括2發全壘打，投出1次三振、3次保送，失掉9分皆為責失分、承擔敗投；獅隊投手洪心騏中繼3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

兄弟二軍例行賽戰績亮眼，從3月17日二軍賽事開打後，今天賽前8場出賽戰績7勝1和、8連不敗，今天不敵獅隊砲火、吞下本季二軍例行賽首敗。（編輯：張芷瑄）1090401