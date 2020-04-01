更多編輯台推薦新聞：
門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責
娛樂

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援
國際

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

獅隊團隊4轟搶勝 兄弟二軍中止開季8連不敗

最新更新：2020/04/01 18:56
中華職棒二軍例行賽持續開打，統一獅隊1日砲火猛烈，郭阜林（圖）等人陸續開轟，全隊共敲4轟，並以14比4擊敗中信兄弟隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月1日
中華職棒二軍例行賽持續開打，統一獅隊1日砲火猛烈，郭阜林（圖）等人陸續開轟，全隊共敲4轟，並以14比4擊敗中信兄弟隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職二軍例行賽，統一獅隊今天砲火凶猛，吳國豪、楊家維、林勝傑、郭阜林都開轟，團隊4轟以14比4擊敗中信兄弟隊，讓兄弟吞下二軍首敗、兄弟中止開季8連不敗。

中華職棒二軍例行賽，中信兄弟今天於中國信託公益園區與統一獅隊交手，兄弟首局有攻勢，靠著林明杰、陳子鴻接連安打，開賽取得3比0領先。

獅隊1局下半追分，邱智呈率先安打上壘，郭阜林二壘打送回第1分，再靠著接連保送，柯育民、李丞齡接連安打，一口氣追回4分、超前比數。

獅隊吳國豪2局敲出陽春砲，幫助球隊取得5比3領先，3局楊家維3分砲，李丞齡敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回球隊第9分。

獅隊郭阜林今天手感火燙，6局再敲出2分砲，今天總計5打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點；獅隊7局再靠著保送、失誤、安打多拿2分，8局林勝傑敲出陽春砲，幫助球隊拿下勝利。

兄弟先發投手吳蔚驊今天投2.1局被敲9支安打，包括2發全壘打，投出1次三振、3次保送，失掉9分皆為責失分、承擔敗投；獅隊投手洪心騏中繼3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

兄弟二軍例行賽戰績亮眼，從3月17日二軍賽事開打後，今天賽前8場出賽戰績7勝1和、8連不敗，今天不敵獅隊砲火、吞下本季二軍例行賽首敗。（編輯：張芷瑄）1090401

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報