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吳國豪太太助飛力獅做光療 餅總盼減少破皮問題

2025/6/7 17:49（6/7 18:31 更新）
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中華職棒統一獅隊洋投飛力獅（Félix Peña）（圖）一直有投球時手指易破皮的困擾，為尋求改善，球探吳國豪的美甲師太太特別幫飛力獅做指甲光療，盼能減少傷害。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月7日
中華職棒統一獅隊洋投飛力獅（Félix Peña）（圖）一直有投球時手指易破皮的困擾，為尋求改善，球探吳國豪的美甲師太太特別幫飛力獅做指甲光療，盼能減少傷害。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月7日
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職統一獅隊洋投飛力獅投球手指總是容易破皮，獅隊總教練林岳平也說一直在想辦法，而球探吳國豪的美甲師太太有機會找到解方，透過幫飛力獅做指甲光療，盼能減少傷害。

獅隊洋投飛力獅（Felix Pena）因扣球出手方式容易讓手指受傷、破皮，時常出現血染球褲的狀況，有時也因此提早退場。為了協助飛力獅解決這個問題，獅隊教練團一直在想辦法，總教練林岳平今天說：「飛力獅還是可以投，一直在找方法，減少這個情況。」

林岳平透露，最近獅隊球探、前獅隊球員吳國豪有提供建議，由擔任美甲師的太太幫飛力獅做光療，「看能不能透過光療讓指緣光滑一點，不會讓指甲刺進去皮肉裡，如果只是皮膚表面受傷還可以忍受，但如果是指甲造成的刺痛的話，會很難繼續投球。」

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林岳平指出，吳國豪夫妻很熱心地幫忙找方法，「就看這次做這樣的準備有沒有效果，至少讓傷害變小，他（飛力獅）是好投手，但如果這種現象一直發生的話，狀況會很難預測。」

飛力獅今天在客場天母棒球場先發登板、與味全龍隊交手，在今天之前飛力獅出賽7場都是先發、投39局，拿下3勝1敗，防禦率1.62。（編輯：龍柏安）1140607

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