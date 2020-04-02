王威倫腳程不輸哥哥王威晨 拚王貞治選拔賽

（中央社記者謝靜雯台東2日電）東岸聯盟U18棒球邀請賽，穀保家商野手王威倫今天對戰普門中學2安打2打點、展現快腿優勢；總教練周宗志說，王威倫腳程可能比哥哥王威晨快，期待扛起王貞治盃選拔賽外野手位置。

穀保高級家事商業職業學校高二野手王威倫爸爸王光輝、哥哥中信兄弟隊野手王威晨都是球星，王威倫去年底在高中鋁棒聯賽打出好表現，周宗志賽後告知，會將王威倫放入今年小馬青棒國內選拔賽、王貞治盃青棒賽觀察名單中，希望好好調整、爭取機會。

王威倫沒讓教練團失望，打擊狀況一直維持得不錯，對上普門中學，2局選到保送，5局敲出安打替球隊送回分數，9局再敲出內野安打，也貢獻打點，總計4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，拿下單場MVP（最有價值球員）。

周宗志說，王威晨去年在鋁棒組賽事就展現不錯攻擊能力，屬速度型球員，腳程不輸中華職業棒球大聯盟盜壘王王威晨。截至目前，東岸聯盟U18棒球邀請賽打擊有穩定表現，期待接下來王貞治盃青棒選拔賽，扛起其中一個外野手位置。

王威倫表示，從鋁棒銜接到木棒比賽沒太大問題；至於有機會爭取進選拔賽名單，他說，國民中、小學都有國手資歷，高中入選國手是目標，更希望按部就班，照好的感覺慢慢調整。爸爸平時有空會給打擊建議，對自己的守備和腳程都很有自信。（編輯：李明宗）1090402