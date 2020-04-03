黃保羅U18東岸聯盟完封穀保 平鎮投手即戰力

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟平鎮高中高一投手黃保羅今天與新北市聯隊交手，投出完封勝，率隊以2比0晉冠軍戰，黃保羅是教練團期待的即戰力投手，他則給自己設下高標，希望均速提升至145公里。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，平鎮高中分組預賽最後一戰與新北市聯隊交手，平鎮派出高一投手黃保羅先發，黃保羅國中、國小時期，4度被選入中華代表隊，也算經驗豐富的球員，但他表示高中層級還是有落差，「儘管球投得刁鑽還是會被打」。

黃保羅今天用球數精簡，總計用102球僅被敲出4支安打，9局完封新北市聯隊，率隊拿下勝利，也是高中生涯首場完封勝，最快球速145公里；平鎮高中明天冠軍戰將與穀保家商隊交手。

平鎮教練陳舜松表示，今天除了幾顆失投球外，黃保羅整體投球表現不錯，很看好他成為球隊投手即戰力，也有機會將他放入玉山盃青棒賽（U18亞青國內選拔賽）縣市代表隊名單中。

陳舜松表示，除了身體素質外，球隊一直希望幫助黃保羅提升運動能力，他的直球有速度，變化球還可以更好，也希望今天這場完封勝可以讓他振奮，看見自己有在不斷進步、成長。

黃保羅表示，面對以穀保家商為主體組成的新北市聯隊，今天直球決勝，把變化球壓低，要求位置投好；高一就備受教練團期待，黃保羅對自己要求也很高，他透露希望變速球可以更好，會跟學長吳秉恩請教，目前直球均速約在139、140公里，希望可以將均速提升至145公里。（編輯：張芷瑄）1090403