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SBL米歇爾準絕殺三分球 台銀險勝裕隆

最新更新：2020/04/03 20:00

（中央社記者黃巧雯新北3日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷林宜輝今天決勝節連2記三分球，一度率隊扳平戰局，但台灣銀行靠著米歇爾在倒數1.28秒準絕殺三分球，以85比82氣走裕隆，收下2連勝。

SBL賽事本週繼續在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，隨著賽事進入下半季尾聲，戰況越趨白熱化，目前賽前戰績暫居前3的台灣啤酒、桃園璞園建築、裕隆，勝差皆不到3場，都有爭冠機會。

SBL今天首戰由裕隆迎戰台銀，裕隆上半場結束僅以46比44些微領先台銀，但下半場一開始進攻突然陷入當機，讓台銀洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）、吳祐任聯手拉出11比0攻勢反超，裕隆直到胡凱翔挺身而出，才止住失分。

台銀帶著7分領先進入決勝節，裕隆末節多數時刻靠著洋將布拉（Sim Bhullar）獨撐大局，裕隆林宜輝隨後在倒數不到1.5分鐘時，連飆2顆三分球，將比分硬是扳成82比82平手，可惜未能再下一城，讓米歇爾在倒數1.28秒投進關鍵三分球，台銀終場就以3分差勝出。

台銀教練陳國維表示，今天這場球感覺球員還沒放棄，還想拚到最後一戰，完成今年設定的目標，讓每隊遇上台銀「都是很艱辛的一場球賽」。

台銀在上週7天6戰僅拿下1勝，陳國維透露，今天靠著背後團隊提供的數據，瞭解不同階段要派哪些球員上場，加上球員關鍵時刻記取先前教訓，才拿下這場勝利。

米歇爾此役包辦26分、9籃板，談到最後關鍵一擊，米歇爾坦言，以為布拉會上前封阻，但發現布拉未趨前防守，決定直接投籃，他強調，當下就是反射動作，並沒有想太多，且有信心投進那顆球。（編輯：張芷瑄）1090403

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